Россиянам назвали самую модную одежду для пляжа

Стилист Надежда Чеснокова назвала россиянам прозрачные юбки самой модной одеждой для пляжа

Стилист Надежда Чеснокова назвала россиянам самую модную одежду для пляжа. Соответствующий материал появился на сайте издания «ФедералПресс».

Специалист рассказала, что стильные образы можно составить с помощью юбки длины маски или выполненной из прозрачной ткани и кружева, асимметричного топа или майки на одно плечо. Вдобавок можно присмотреться к топам с объемными рукавами и открытыми плечами и чайному платью (платье свободного кроя, как правило, из легких тканей — прим. «Ленты.ру»).

Кроме того, эксперт порекомендовала сделать выбор в пользу традиционных сарафанов, легких накидок и шлепок. Что касается купальника, то на данный момент актуальны модели с различными вырезами, асимметрией кроя, воланами и прозрачными вставками. Также в трендах находятся варианты с анималистичным принтом, отмечает собеседница издания.

Ранее врач-косметолог Центральной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» Елена Юцмюц перечислила россиянам необходимые для отдыха на пляже средства. Специалистка объяснила, что под воздействием ультрафиолетовых лучей летом ухудшается состояние кожи и ускоряются процессы старения. Помимо этого, есть риск развития серьезных заболеваний, таких как рак или меланома. Чтобы избежать данных последствий, необходимо иметь при себе на пляже средство для умывания, тоник для лица, термальную воду, сыворотку с витамином С и SPF-крем.