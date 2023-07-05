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20:24, 5 июля 2023Ценности

Врач перечислила россиянам необходимые для отдыха на пляже средства

Косметолог Елена Юцмюц посоветовала взять в отпуск термальную воду и крем с SPF-защитой

Фото: Oscar Nord / Unsplash

Врач-косметолог Центральной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» Елена Юцмюц перечислила россиянам необходимые для отдыха на пляже средства. Ее комментарий публикует издание Life.

Специалистка объяснила, что под воздействием ультрафиолетовых лучей летом ухудшается состояние кожи и ускоряются процессы старения. Помимо этого, есть риск развития серьезных заболеваний, таких как рак или меланома.

По словам эксперта, избежать опасных последствий помогут продукты по уходу за внешностью и организмом. В список необходимых в отпуске вещей доктор внесла средство для умывания, тоник для лица, термальную воду и сыворотку с витамином С или антиоксидантами. Также Юцмюц посоветовала взять в багаж спонжи для мягкого очищения эпидермиса, крем с SPF-защитой, увлажняющую ночную маску для лица и крем для области шеи.

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Как утверждает медик, стоит взять с собой шампунь, бальзам-кондиционер и маску для волос. Кроме того, Юцмюц порекомендовала проконсультироваться с врачом и узнать подходящую дозировку витамина D, который поможет защититься от вредного излучения.

«Пейте больше воды и ешьте морепродукты, микроводоросли, морскую капусту. В комплексе с витамином Д они защищают организм от вредных излучений изнутри. А вот пить коллаген не стоит — это ничему не поможет», — заключила косметолог.

В июне трихолог Татьяна Егорова раскрыла россиянам простой способ сохранить качество волос в отпуске. По словам Егоровой, защитить волосы от морской жидкости позволит косметическое масло. Причем, как утверждает эксперт, для данной цели подойдет любой продукт, в том числе кокосовое, миндальное или оливковое жировое вещество.

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    Екатерина Ештокина
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