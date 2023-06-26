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16:18, 26 июня 2023Ценности

Врач раскрыла россиянам простой способ сохранить качество волос в отпуске

Трихолог Татьяна Егорова: любое масло позволит защитить волосы от соленой воды

Фото: Progressman / Shutterstock / Fotodom

Трихолог Татьяна Егорова раскрыла россиянам простой способ сохранить качество волос в отпуске. Соответствующий комментарий публикует портал «Городовой».

В первую очередь специалистка объяснила, что локоны особенно уязвимы в пляжный сезон из-за воздействия солнечных лучей. Помимо этого, соленая вода также влияет на внешний вид и здоровье прядей.

По словам Егоровой, защитить волосы от морской жидкости позволит косметическое масло. Причем, как утверждает эксперт, для данной цели подойдет любой продукт, в том числе кокосовое, миндальное или оливковое жировое вещество. «Любое масло является для воды барьерной средой. Поэтому если мы натираем им волосы, то туда не проникает влага. Естественно, это обеспечит защиту, от соленой воды в том числе», — объясняет врач.

В мае парикмахер раскрыл неожиданный способ отказаться от частого мытья головы. Он посоветовал не мыть голову после каждого потоотделения. По его словам, вырабатываемое организмом кожное сало питает волосы и улучшает их структуру, вследствие чего они будут оставаться чистыми дольше.

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    Екатерина Ештокина
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