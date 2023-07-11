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13:23, 11 июля 2023Наука и техника

Выяснено влияние глобального потепления на первый вылет пчел

Ecology and Evolution: глобальное потепление сдвигает время первого вылета у пчел

Фото: Pixabay

Ученые Редингского университета в Великобритании выяснили, каким образом глобальное потепление влияет на поведение диких пчел, в том числе шмелей. Согласно результатам, опубликованным в журнале Ecology and Evolution, увеличение температуры на один градус Цельсия приводит к тому, что шмели покидают свои гнезда на 6,5 дня раньше.

В ходе долговременного исследования продолжительностью 40 лет были изучены 88 видов диких пчел в Великобритании. Ученые проанализировали 350 записей о поведении насекомых, которые зарегистрировали изменения во времени первого вылета. Был выявлен значительный сдвиг в появлении британских диких пчел в среднем на 0,4 дня в год с 1980 года для всех видов.

Поскольку весна начинается раньше, и пчелы в результате появляются ближе к началу года, насекомые могут потерять синхронизацию с растениями, а это означает, что у них может быть меньше пищи. В результате у пчел может не хватить энергии для эффективного опыления сельскохозяйственных культур, или они могут полностью пропустить цветение сельскохозяйственных культур.

Соответствие сроков пробуждения и цветения растений жизненно важно для пчел, поскольку им нужно найти пыльцу и нектар, чтобы увеличить свои шансы на выживание и произвести потомство. Уменьшение эффективности естественного опыления приведет к тому, что фермерам придется использовать специально выведенных медоносных пчел, что означает увеличение затрат, которые могут быть переложены на потребителей.

Авторы исследования прогнозируют, что если зимы станут на 1-4,5 градуса Цельсия теплее и на 30 процентов более влажными к 2070 году, то весенний сезон начнется раньше, и пчелы также будут вынуждены вылетать раньше. Это изменение значительно повлияет на растения, которые сильно зависят от опыления, — например, яблони, которые могут быть не готовы к цветению к моменту окончания спячки.

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    Александр Еникеев
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