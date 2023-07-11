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12:40, 11 июля 2023Мир

Премьер Бельгии назвал условия для вступления Украины в НАТО

Премьер Бельгии: Украина вступит в НАТО после одобрения этого шага всеми членами альянса

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Украина вступит в НАТО только после того, как этот шаг одобрят все члены альянса, а также после выполнения всех необходимых условий для присоединения. Об этом перед началом саммита блока в Вильнюсе заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, передает РИА Новости.

Тот факт, что Украина станет членом НАТО, политик назвал очевидным. «Мы обсуждаем эту перспективу. Мы даже говорим о приглашении вступить в альянс, когда все будут на это согласны и все условия будут выполнены», — сказал он.

Де Кроо добавил, что главным вопросом сейчас является не членство республики в альянсе, а то, какие гарантии безопасности НАТО может ей предложить в краткосрочной перспективе. По словам премьера, ряд стран «сегодня-завтра» хотят выступить с заявлениями на этот счет.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главным посланием саммита, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля, станет увеличение помощи Украине со стороны альянса. Речь, по его словам, идет как о финансовой, так и о военной поддержке.

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    Варвара Кошечкина
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