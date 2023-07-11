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15:51, 11 июля 2023Бывший СССР

Бронегруппу ВСУ уничтожили из-за ошибки водителя БМП

«Русская весна»: бронегруппа ВСУ была уничтожена из-за ошибки водителя БМП

Российские военные уничтожили бронегруппу Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за ошибки водителя БМП западного производства. Об этом сообщает «Русская весна» в своем Telegram-канале.

По информации издания, машина ВСУ застряла при попытке атаковать позиции донецкого армейского корпуса. Украинская бронегруппа выдвинулась на эвакуацию, однако не смогла вовремя добраться до застрявшей машины. Военные попали под огонь российской артиллерии.

Ранее сообщалось, что украинские танкисты раздавили американскую бронемашину MaxxPro после удара Оперативно-боевого тактического формирования Донецкой народной республики. Отмечалось, что танк ВСУ пытался эвакуировать подбитую бронемашину.

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    Варвара Кошечкина
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