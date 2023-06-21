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23:31, 21 июня 2023Бывший СССР

Украинский танкист от страха раздавил американскую бронемашину

«РВ»: танк ВСУ наехал на американскую бронемашину MaxxPro после удара «Ланцета»

Украинские танкисты раздавили американскую бронемашину MaxxPro после удара Оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) Донецкой народной республики (ДНР) «Каскад». Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

«Танк Т-72 ВСУ эвакуировал подбитую бронемашину, когда в него ударил российский дрон-камикадзе «Ланцет», от ужаса танкисты наехали на MRAP MaxxPro», — говорится в сообщении. К посту прикреплено видео произошедшего.

Ранее издание EXXpress писало, что серьезные ошибки украинских танкистов привели к потере ими немецких танков при контрнаступлении. Отмечалось, что военнослужащие ВСУ развернули лучшие боевые машины в самом начале наступления, не замаскировав их и разместив слишком близко друг к другу, что негативно сказалось на маневренности.

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    Марина Совина
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