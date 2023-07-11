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18:14, 11 июля 2023Забота о себе

Онколог высказался о раке груди от бюстгальтера

Онколог Федосейкин назвал мифом утверждение, что бюстгальтеры могут вызвать рак груди

Фото: Isi Parente / Unsplash

Вопреки распространенному утверждению никакие бюстгальтеры не могут вызвать опухоль молочных желез, уверен хирург и онколог-маммолог Виктор Федосейкин. По поводу одного из распространенных мифов о раке груди он высказался в беседе с Life.

По словам врача, нет никаких научных доказательств связи между ношением неправильно подобранного или тесного белья и появлением в груди злокачественных новообразований. Не могут спровоцировать их даже бюстгальтеры с поролоном или на косточках. Подбирать этот предмет гардероба правильно необходимо лишь из соображений удобства.

При этом Федосейкин назвал основными провокаторами развития онкологических заболеваний молочных желез хронический стресс, неправильное питание, прерывание беременности и еще ряд факторов.

Факторы риска развития этого заболевания довольно хорошо известны — это наследственность, ранние менструации и поздняя менопауза, отсутствие грудного вскармливания, беременностей и родов

Виктор Федосейкинхирург, онколог-маммолог
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    Наталья Обрядина
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