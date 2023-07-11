Онколог высказался о раке груди от бюстгальтера

Онколог Федосейкин назвал мифом утверждение, что бюстгальтеры могут вызвать рак груди

Вопреки распространенному утверждению никакие бюстгальтеры не могут вызвать опухоль молочных желез, уверен хирург и онколог-маммолог Виктор Федосейкин. По поводу одного из распространенных мифов о раке груди он высказался в беседе с Life.

По словам врача, нет никаких научных доказательств связи между ношением неправильно подобранного или тесного белья и появлением в груди злокачественных новообразований. Не могут спровоцировать их даже бюстгальтеры с поролоном или на косточках. Подбирать этот предмет гардероба правильно необходимо лишь из соображений удобства.

При этом Федосейкин назвал основными провокаторами развития онкологических заболеваний молочных желез хронический стресс, неправильное питание, прерывание беременности и еще ряд факторов.

Факторы риска развития этого заболевания довольно хорошо известны — это наследственность, ранние менструации и поздняя менопауза, отсутствие грудного вскармливания, беременностей и родов Виктор Федосейкин хирург, онколог-маммолог

Ранее сообщалось, что жительница английского города Нью-Тредегар, графство Кайрфилли, узнала, что выиграла в лотерею, через несколько минут после того, как ей сообщили, что она исцелилась от рака груди.