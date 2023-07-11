Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на купянском направлении

Минобороны России отчиталось о потерях ВСУ на купянском направлении за сутки

Военнослужащие Западной группировки войск на купянском направлении нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Об этом во вторник, 11 июля, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Там уточнили, что удары по позициям противника были нанесены в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка, Новомлынск, Кисловка, Ольшана, Котляровка, Красное Первое Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.

Потери противника составили до 20 бойцов, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицы Мста-Б и Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.

Днем ранее, 10 июля, Минобороны отчиталось об успешном отражении атак противника на купянском направлении.



7 июля российские военнослужащие в районе поселка Новоселовское ЛНР пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.