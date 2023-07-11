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13:06, 11 июля 2023Силовые структуры

Бросившего гранату в машину с дочерью и бывшей женой россиянина задержали

В ЛНР полиция задержала мужчину, бросившего гранату в машину с дочерью и бывшей женой
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Владимир Иванов / ТАСС

В Луганской народной республике задержали 56-летнего мужчину, который бросил гранату в машину с дочерью и бывшей женой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным полиции, задержанный приревновал 39-летнюю женщину, из-за чего между ними возник конфликт. Вместе с 11-летней дочерью она уехала из дома, куда вернулась через время за вещами. Экс-супруг в состоянии алкогольного опьянения застал потерпевших уже в машине. Тогда он бросил в салон гранату. Боеприпас взорвался, когда мать и дочь выбегали из машины.

Дочь госпитализировали с закрытым переломом и множественными осколочными ранениями, она находится в тяжелом состоянии, женщина также получила осколочное ранение.

Полиция выясняет, откуда у задержанного появилась граната. В его доме оружия и боеприпасов не обнаружили.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре 82-летняя пенсионерка заказала покушение на оперуполномоченного уголовного розыска.

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    Илона Палей
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