Бросившего гранату в машину с дочерью и бывшей женой россиянина задержали

В ЛНР полиция задержала мужчину, бросившего гранату в машину с дочерью и бывшей женой

В Луганской народной республике задержали 56-летнего мужчину, который бросил гранату в машину с дочерью и бывшей женой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным полиции, задержанный приревновал 39-летнюю женщину, из-за чего между ними возник конфликт. Вместе с 11-летней дочерью она уехала из дома, куда вернулась через время за вещами. Экс-супруг в состоянии алкогольного опьянения застал потерпевших уже в машине. Тогда он бросил в салон гранату. Боеприпас взорвался, когда мать и дочь выбегали из машины.

Дочь госпитализировали с закрытым переломом и множественными осколочными ранениями, она находится в тяжелом состоянии, женщина также получила осколочное ранение.

Полиция выясняет, откуда у задержанного появилась граната. В его доме оружия и боеприпасов не обнаружили.

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