В США высказались против идеи создать должность инспектора по Украине

В Белом доме выступили против создания должности инспектора для контроля помощи Киеву

В Белом доме высказались против включения в оборонный бюджет 2024 года опции по созданию должности генерального инспектора для контроля выделяемой Украине помощи. Об этом сказано в заявлении бюджетного управления администрации США.

«Администрация выступает против статьи, которая предусматривает создание еще одного генерального инспектора для контроля помощи Украине», — говорится в документе.

Авторы заявления уверены, что в настоящее время в рамках Пентагона уже существует достаточная структура контроля над выделяемой Украине помощи.

Кроме того, бессмысленным по тем же причинам власти США считают предложенное членами Конгресса «существенное расширение полномочий» генерального инспектора по делам восстановления Афганистана.

Предполагается, что палата представителей вернется к рассмотрению оборонного бюджета на 2024 год в объеме 886 миллиардов долларов.

Ранее бывший постпред США при НАТО Дуглас Льют заявил, что Вашингтону стоило начать поставлять оружие Киеву еще в 2015 году, чтобы заранее подготовить к боевым действиям. По его мнению, американскому правительству стоило пойти на этот шаг с учетом вхождения Крыма в состав России. Однако, по его словам, нет уверенности в том, что это бы помогло предотвратить вооруженный конфликт.