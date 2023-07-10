В США назвали военную помощь Украине чересчур запоздалой

Экс-постпред США при НАТО Люьт: поставлять оружие Киеву стоило начинать еще в 2015 году

Вашингтону стоило начать поставлять оружие Киеву еще в 2015 году, чтобы заранее подготовить к боевым действиям. Такую точку зрения высказал бывший постпред США при НАТО Дуглас Льют в интервью изданию Asahi.

«Мы должны были подготовить Украину к самообороне гораздо раньше. Все вооружение, которое мы поставили Украине в 2022 году, можно было поставить в 2015 году», — посетовал он. Льют заявил, что американскому правительству стоило пойти на этот шаг с учетом вхождения Крыма в состав России. Однако, по его словам, нет уверенности в том, что это бы помогло предотвратить вооруженный конфликт.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты отправят на Украину кассетные боеприпасы. Отмечается, что в Белом доме несколько месяцев дискутировали на эту тему, но все же приняли решение о поставке боеприпасов, чтобы ускорить процесс продвижения контрнаступления.

