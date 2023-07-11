В Сумской области пообещали не принуждать жителей приграничья к эвакуации

Глава Сумской ОВА: эвакуация жителей приграничных с РФ районов не будет принудительной

Эвакуация жителей Сумской области Украины из пятикилометровой зоны вдоль границы с Россией будет носить добровольный характер. Об этом заявил глава областной военной администрации (ОВА) Владимир Артюх, передает агентство УНИАН.

По его словам, эвакуация жителей приграничья «не будет принудительной и экстренной», а у населения будет возможность самостоятельно принять решение о выезде и в случае отказа написать соответствующее заявление.