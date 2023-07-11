В Европе собрались отменить запрет на некоторые опасные химикаты

Guardian: Еврокомиссия собралась отменить запрет на использование ряда опасных химикатов

Еврокомиссия (ЕК) собралась отменить запрет на использование некоторых опасных химикатов после давления со стороны представителей химической промышленности и правых политических партий. В результате до 50 процентов продукции, содержащей вредные вещества, могут остаться на европейском рынке вопреки изначальным планам Евросоюза (ЕС), сообщает Guardian со ссылкой на соответствующий документ высшего органа исполнительной власти ЕС.

Законодательный документ подразумевает три варианта ограничения запрета. Первый предполагает запрет одного процента опасной продукции, представленной на европейском рынке, второй — 10 процентов, третий — 50 процентов. При этом изначально планировалось, что от семи до 12 тысяч опасных веществ будет запрещено использовать во всех товарных продуктах в соответствии с обновленным регламентом ЕС.

При этом опасные вещества и химикаты продолжают негативно воздействовать на здоровье граждан европейских стран и окружающую среду. Например, пер- и полифторалкильные вещества (PFAS) способны накапливаться в природе и организме человека, а также вызывать различные гормональные, репродуктивные и канцерогенные заболевания. По словам главы отдела химической политики Европейского экологического бюро Татьяны Сантос, послабления в законодательстве могут привести к замедлению темпов перехода к «зеленой» энергетике.

О планах европейских властей запретить тысячи вредных для здоровья химикатов сообщалось еще весной 2022 года. Подобные ограничения включили в специальную «дорожную карту» Еврокомиссии. Под ограничение использования тогда попали химикаты, связанные с онкологическими заболеваниями, гормональными нарушениями, репродуктивными расстройствами, ожирением, диабетом и прочими диагнозами. В общей сложности в документ вошли до 12 тысяч разновидностей токсичных элементов.