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Среда обитания

В Европе решили запретить опасные химикаты в подгузниках

В Европе планируют запретить использование тысячи вредных химикатов

Фото: Thomas Peter / Reuters

В Европе решили запретить тысячи вредных для здоровья химикатов. Об этом говорится в «дорожной карте ограничений», опубликованной на официальном сайте Европейской комиссии, передает The Guardian.

Под ограничение использования попадут химикаты, связанные с онкологическими заболеваниями, гормональными нарушениями, репродуктивными расстройствами, ожирением, диабетом и прочими диагнозами. В список могут войти до 12 тысяч разновидностей токсичных элементов. В Европейском экологическом бюро новый план назвали «крупнейшим в истории запретом химикатов».

Ограничения впервые распространятся на антипирены, бисфенолы, ПВХ-пластики и ПФАС — химикаты, которые есть в подгузниках и на детских площадках. Запрет также может повлиять на производство косметики, красок, чистящих средств, клея и пестицидов. В торговой группе Cefic отметили, что избавление от токсичных элементов отразится на более чем четверти годовой прибыли мировой химической отрасли, которая составляет 500 миллиардов евро.

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Ученые считают, что химическое загрязнение планеты превысило уровень, за которым следует разрушение глобальных экосистем. В 2019 году экологическая группа Bund выяснила, что многие промышленные гиганты — BASF, Bayer, Dow Chemicals, ExxonMobil и другие — используют миллионы тонн химикатов без проверок безопасности.

Ранее в Испании обнаружили, что химикаты в солнцезащитных кремах представляют опасность для океана. Следы некоторых веществ обнаружили в водорослях у побережья Майорки. Эксперты считают, что подобные химикаты могут повлиять на способность водорослей к фотосинтезу и размножению, что способно разрушить подводные экосистемы.

Александра Качан
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