Обнаружена неожиданная опасность солнцезащитных кремов

Ученые Испании выяснили, что солнцезащитные кремы могут быть опасны для подводной жизни

Испанские ученые из Университета Барселоны и Университета Балеарских островов обнаружили неожиданную опасность солнцезащитных кремов. В своем исследовании они предположили, что используемые отдыхающими на побережье Средиземного моря SPF-фильтры могут быть разрушительными для подводных экосистем, пишет The Guardian.

Специалисты обнаружили следы оксибензона, авобензон 4-метила, метилпарабенов и других компонентов средств от загара в водорослях посидония океаническая (Posidonia oceanica), растущих у побережья Майорки и в других средиземноморских регионах. Источниками загрязнения этими веществами, по словам исследователей, выступают туризм, судоходство и канализационные сбросы — учитывая размеры Средиземного моря, концентрация химикатов может достигать высоких уровней.

По словам одной из авторов научной работы, профессора Ноны Агавин, солнцезащитные кремы могут повлиять на способность водорослей к фотосинтезу и размножению. Подобное воздействие способно разрушить подводные экосистемы — посидония океаническая образует огромные луга, служит домом для разнообразных морских существ, способна улавливать углерод и защищать прибрежные зоны от эрозии.

Ранее ученые обнаружили, что средства от загара опасны для коралловых рифов. Исследователи объяснили, что некоторые компоненты SPF-кремов могут затруднять размножение полипов и способствовать обесцвечиванию минералов. Ученые предположили, что из-за высокой концентрации опасных веществ погибла большая часть кораллов в заливе Майя, остров Пхи-Пхи-Лех. В связи с этим департамент охраны природы Таиланда ввел штрафы за использование солнцезащитных средств на территории национальных морских парков.