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09:44, 11 июля 2023Экономика

Российский производитель электрокаров решил торговать китайскими автомобилями

Производитель электрокаров «Моторинвест» начнет продавать в России китайские Dongfeng

Фото: Ng Han Guan / AP

Российский производитель электрокаров Evolute, компания «Моторинвест» заключила соглашение на продажу и обслуживание китайских автомобилей Dongfengи запчастей к ним. Об этом со ссылкой на управляющего партнера компании Андрея Резникова сообщает ТАСС.

Продажи будут вестись под брендом Aeolus Dongfeng Motors — компании займутся расширением присутствия и совместным продвижением китайских автомобилей на рынке. До конца года партнеры намерены открыть до 60 новых автосалонов и сервисных центров по всей стране. В перспективе также намечена локализация производства машин на территории России.

Первым в продажу поступит седан Xuan max, который позиционируется как аналог Toyota Camry, с которым он схож по колесной базе. По словам Резникова, этот сегмент сильнее всего пострадал после ухода зарубежных компаний из России.

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На выставке «Иннопром» Dongfeng представила спортивный седан Shine Max, оснащенный полуторалитровым турбодвигателем мощностью 190 лошадиных сил, передним приводом и семиступенчатой коробкой передач. Автомобиль оснащен мультимедийным дисплеем размером 10,25 дюйма, цифровой панелью инструментов, адаптивным круиз-контролем, системой контроля полосы, а также камерами кругового обзора.

«Моторинвест» уже локализует китайские электрокары и выпускает схожие с автомобилями Dongfeng машины. Его кроссовер Evolute i-Sky отличается от нового Forthing T5 Evo, недавно поступившего в продажу в России, лишь двигателем и немного иным оформлением передней части кузова.

Автомобили Dongfeng давно присутствуют на российском рынке: в автосалонах представлены электрокар Dongfeng E70, кроссовер Forthing T5 Evo и другие модели. Однако они не пользуются особой популярностью, как и бренд Evolute. По итогам первого квартала 2023 года на китайский бренд пришлось порядка 0,1 процента продаж, а на отечественный — около 0,2.

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