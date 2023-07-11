Российский производитель электрокаров решил торговать китайскими автомобилями

Производитель электрокаров «Моторинвест» начнет продавать в России китайские Dongfeng

Российский производитель электрокаров Evolute, компания «Моторинвест» заключила соглашение на продажу и обслуживание китайских автомобилей Dongfengи запчастей к ним. Об этом со ссылкой на управляющего партнера компании Андрея Резникова сообщает ТАСС.

Продажи будут вестись под брендом Aeolus Dongfeng Motors — компании займутся расширением присутствия и совместным продвижением китайских автомобилей на рынке. До конца года партнеры намерены открыть до 60 новых автосалонов и сервисных центров по всей стране. В перспективе также намечена локализация производства машин на территории России.

Первым в продажу поступит седан Xuan max, который позиционируется как аналог Toyota Camry, с которым он схож по колесной базе. По словам Резникова, этот сегмент сильнее всего пострадал после ухода зарубежных компаний из России.

На выставке «Иннопром» Dongfeng представила спортивный седан Shine Max, оснащенный полуторалитровым турбодвигателем мощностью 190 лошадиных сил, передним приводом и семиступенчатой коробкой передач. Автомобиль оснащен мультимедийным дисплеем размером 10,25 дюйма, цифровой панелью инструментов, адаптивным круиз-контролем, системой контроля полосы, а также камерами кругового обзора.

«Моторинвест» уже локализует китайские электрокары и выпускает схожие с автомобилями Dongfeng машины. Его кроссовер Evolute i-Sky отличается от нового Forthing T5 Evo, недавно поступившего в продажу в России, лишь двигателем и немного иным оформлением передней части кузова.

Автомобили Dongfeng давно присутствуют на российском рынке: в автосалонах представлены электрокар Dongfeng E70, кроссовер Forthing T5 Evo и другие модели. Однако они не пользуются особой популярностью, как и бренд Evolute. По итогам первого квартала 2023 года на китайский бренд пришлось порядка 0,1 процента продаж, а на отечественный — около 0,2.