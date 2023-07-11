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17:12, 11 июля 2023Путешествия

Самолет с пассажирами чудом избежал катастрофы из-за загоревшегося грузовика

В аэропорту Монреаля загорелся грузовик, припаркованный под самолетом Air Canada
СюжетПожар в Сургуте

Фото: @Ken_Ying

В аэропорту Монреаля припаркованный самолет Air Canada с пассажирами внутри чудом избежал катастрофы из-за загоревшегося грузовика с водой. Об этом сообщает Paddle Your Own Kanoo.

По данным издания, грузовой наземный транспорт, развозивший питьевую воду для самолетов, остановился прямо под лайнером и загорелся. На место происшествия экстренно прибыли пожарные и ликвидировали огонь. Сотрудники аэропорта выясняют, какие повреждения получило воздушное судно. Судя по фотографиям, распространившимся в сети, самолет покрылся копотью.

Из пассажиров и членов экипажа никто не пострадал. Авиагавань продолжила работу, несмотря на произошедшее.

В июне сообщалось, что самолет российской авиакомпании Utair, направлявшийся из Сургута в Ханты-Мансийск, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за подозрения на пожар двигателя. Пассажирский лайнер благополучно совершил посадку в сургутском аэропорту. Никто из 29 находящихся на борту пассажиров не пострадал.

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    Зарина Дзагоева
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