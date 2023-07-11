Стало известно о реальных целях США в конфликте на Украине

NYT: конфликт на Украине является генеральной репетицией США к конфронтации с Китаем

Военный конфликт на Украине является подготовкой США к конфронтации с Китаем. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Как отмечает издание, украинский конфликт «служит генеральной репетицией конфронтации США с Китаем», на что указывает намерение Вашингтона расширить военное производство, а также ограничить доступ Пекина к американским технологиям, что идет вразрез с интересами европейцев.

Такая тенденция лишь свидетельствует об успешной попытке руководства США и НАТО «заставить Европу» следовать американскому курсу, отмечает NYT.

Ранее президент США Джо Байден обвинил Китай в стремлении вытеснить США с пьедестала ведущей мировой военной и экономической державы.