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10:22, 11 июля 2023Мир

Стало известно о реальных целях США в конфликте на Украине

NYT: конфликт на Украине является генеральной репетицией США к конфронтации с Китаем

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Военный конфликт на Украине является подготовкой США к конфронтации с Китаем. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Как отмечает издание, украинский конфликт «служит генеральной репетицией конфронтации США с Китаем», на что указывает намерение Вашингтона расширить военное производство, а также ограничить доступ Пекина к американским технологиям, что идет вразрез с интересами европейцев.

Такая тенденция лишь свидетельствует об успешной попытке руководства США и НАТО «заставить Европу» следовать американскому курсу, отмечает NYT.

Ранее президент США Джо Байден обвинил Китай в стремлении вытеснить США с пьедестала ведущей мировой военной и экономической державы.

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    Глеб Бажуткин
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