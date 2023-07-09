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18:14, 9 июля 2023Мир

Байден обвинил Китай в стремлении вытеснить США с пьедестала

Байден: Китай стремится вытеснить США с пьедестала ведущей экономической и военной державы

Фото: Sean Rayford / Getty Images

Президент США Джо Байден обвинил Китай в стремлении вытеснить США с пьедестала ведущей мировой военной и экономической державы. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

«Я считаю, что существует способ разрешить все вопросы, а также выстроить отношения с Китаем, которые принесут выгоду обеим нашим странам», — высказался американских лидер о сложностях в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Байден также выразил мнение, что председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин хочет лишить Соединенные Штаты мирового господства и стать мировой военной и экономической державой.

«Я убежден в том, что Си Цзиньпин хочет получить крупнейшую в мире экономику и самые большие возможности в военной сфере», — заявил президент США. При этом, по мнению Байдена, Китай не стремиться начать конфликт с США и не имеет амбиций по расширению своих территорий.

Ранее Байден сообщил, что созвонился с Си Цзиньпином посте того, как китайский лидер в марте посетил Москву и договорился с Владимиром Путиным о расширении торговли и укреплении партнерства. Байден рассказал, что посоветовал председателю КНР «быть осторожнее» и помнить, что Китай зависит от западных инвестиций больше, чем Россия. При этом он добавил, что не угрожает, а констатирует свое наблюдение.

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    Олег Давыдов
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