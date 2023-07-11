Женщина приняла огромную кисту яичника за ожирение

American Journal of Case Reports: врачи удалили у женщины пятикилограммовую кисту яичника

В Италии врачи удалили пятикилограммовую кисту яичника, которую пациентка долгое время принимала за ожирение. Об этом сообщает American Journal of Case Reports.

52-летняя жительница Италии обратилась в клинику с сильным вздутием живота и рефлюксом. Она также жаловалась на запоры, трудности при ходьбе и затрудненное дыхание. Женщина не догадывалась о новообразовании и считала, что страдает ожирением.

Врачи провели обследование и обнаружили на правом яичнике пациентки огромную кисту диаметром 40 сантиметров и весом около пяти килограммов. Они объяснили позднюю диагностику низким уровнем образования и материального достатка женщины, из-за чего она не понимала необходимости обращения за медицинской помощью.

В ходе продлившейся шесть с половиной часов операции специалисты откачали из кисты 37 литров густой коричневой жидкости, после чего удалили пациентке матку и яичники. Затем пластический хирург восстановил стенку живота, поскольку новообразование занимало всю брюшную полость. Во время операции итальянка потеряла шесть литров крови, и ей потребовалось переливание.

До операции вес женщины составлял 123 килограмма, а индекс массы тела (ИМТ) равнялся 50,5, что свидетельствует о серьезном ожирении. После операции ее ИМТ снизился до 28,3.

После хирургического вмешательства женщина пробыла в отделении реанимации около 30 дней. За это время она перенесла остановку сердца и столкнулась с острой почечной недостаточностью. В общей сложности она провела в больнице два месяца.

Спустя два года после операции врачи сообщили итальянке, что она полностью здорова.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Хайдарабад, штат Телангана, врачи удалили левую почку и опухоль размером с футбольный мяч из живота пациента. Десятикилограммовое новообразование выросло на левой почке и занимало две трети брюшной полости, из-за чего живот раздулся, а кишечник оказался смещен в сторону.