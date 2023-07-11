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15:52, 11 июля 2023Среда обитания

В детском саду в Херсонской области нашли послание из прошлого века

В детском саду в Херсонской области нашли записку от строителей из 1969 года

Фото: Telegram-канал «Владимир Сальдо»

В ходе ремонта в детском саду в Геническом районе Херсонской области рабочие нашли послание из прошлого века. Об этом рассказал в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо.

Детский сад был построен в 1969 году. Занимавшиеся возведением здания восемь строителей оставили бутылку с запиской, в которой написали свои имена и попросили нашедших послание рассказать о них другим людям.

«Спасибо вам за то, что вы создали для будущего! А лучшим доказательством нашей благодарности будет ремонт построенного вами детского сада», — отметил Сальдо. К сообщению чиновника прилагается фото записки с именами и фамилиями строителей.

В мае обманутые строители из Польши замуровали в стены жилого дома сотню яиц и десятки замороженных крыс. Объекты запаковали в пленку, которая распадется через несколько лет и позволит неприятному запаху выбраться наружу. По словам строителей, причиной для такого шага стала невыплата зарплаты субподрядными компаниями.

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    Александра Качан
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