В российском детсаду воспитательница ударила ребенка проводом от зарядки

В Екатеринбурге воспитетельница детского сада избила воспитанников проводом от зарядки

В районе Екатеринбурга Уралмаш воспитательница детского сада ударила ребенка проводом от зарядки. Об этом сообщает E1.ru.

«Жаркая погода, все дети вымотались, не слушались. Я пошла ставить телефон на зарядку, но не успела. Они опять все зашумели. У меня в руке просто оказался [провод]», — сообщила она и добавила, что это стало «последней каплей».

Ударившая ребенка проводом женщина пришла в подготовительную группу, куда перевели детей из закрытых на ремонт детсадов. По словам матери одного из детей, воспитательница также систематически избивала других воспитанников — кидала в них обувь и постоянно оскорбляла.

Ранее воспитательницу детского сада №20 в Нижнем Тагиле обвинили в избиении воспитанников-инвалидов. По информации издания, одна из женщин, чей семилетний сын не разговаривает из-за особенностей развития, подала в суд на воспитательницу.