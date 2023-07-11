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07:55, 11 июля 2023Россия

В российском детсаду воспитательница ударила ребенка проводом от зарядки

В Екатеринбурге воспитетельница детского сада избила воспитанников проводом от зарядки

Фото: Sergey Galayko / Russian Look / Global Look Press

В районе Екатеринбурга Уралмаш воспитательница детского сада ударила ребенка проводом от зарядки. Об этом сообщает E1.ru.

«Жаркая погода, все дети вымотались, не слушались. Я пошла ставить телефон на зарядку, но не успела. Они опять все зашумели. У меня в руке просто оказался [провод]»,  — сообщила она и добавила, что это стало «последней каплей».

Ударившая ребенка проводом женщина пришла в подготовительную группу, куда перевели детей из закрытых на ремонт детсадов. По словам матери одного из детей, воспитательница также систематически избивала других воспитанников — кидала в них обувь и постоянно оскорбляла.

Ранее воспитательницу детского сада №20 в Нижнем Тагиле обвинили в избиении воспитанников-инвалидов. По информации издания, одна из женщин, чей семилетний сын не разговаривает из-за особенностей развития, подала в суд на воспитательницу.

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    Анастасия Шейкина
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