Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:24, 28 июня 2023Россия

Воспитательницу обвинили в избиении детей-инвалидов в российском детсаду

Воспитательницу детсада в Нижнем Тагиле обвинили в избиении детей-инвалидов

Фото: Pro Church Media / Unsplash

Воспитательницу детского сада №20 в Нижнем Тагиле обвинили в избиении воспитанников-инвалидов. Об этом со ссылкой на заявления матерей в правоохранительные органы сообщает e1.ru.

По информации издания, одна из женщин, чей семилетний сын не разговаривает из-за особенностей развития, подала в суд на воспитательницу.

«Первый раз другая мама увидела, как мой сын лежит на полу и воспитательница ногами пинает его в голову. Мы подошли к заведующей в этот же день. Воспитательница сама спустилась и извинилась, сказала, что больше такого не будет», — вспоминает женщина.

Впоследствии история с избиением повторилась, рассказала мать мальчика. Она добавила, что воспитательница начала бить и другого воспитанника детского сада. В свою очередь, мать другого ребенка-инвалида на условиях анонимности заявила, что ее ребенка та же воспитательница ударила плинтусом по спине.

Заведующая детсадом Елена Фефеолова не подтвердила и не опровергла слова матерей. Она сообщила о проведенной в марте служебной проверке и увольнении воспитательницы, которую обвиняли в избиениях воспитанников. «Человек уже уволен, что еще нужно родителям? Они бы начали с того, что ребенок сложный», — цитирует местное издание сотрудницу образовательного учреждения.

Ранее жительница Волгограда обвинила воспитательницу детского сада в избиении сына и угрозах пистолетом. По словам россиянки, педагог побила ее ребенка за то, что он во время тихого часа попросился в туалет.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости
    В России предложили ввести максимальную наценку на отечественные автомобили. Когда авторынок придет в норму?
    Воспитательницу обвинили в избиении детей-инвалидов в российском детсаду
    Заблудившийся в тайге 10-летний мальчик найден
    Волонтерка случайно рассекретила присутствие западных инструкторов в Краматорске
    Власти захотели запретить зарубежные аппараты ИВЛ в госбольницах
    На Украине порассуждали о будущих «главных событиях» контрнаступления ВСУ
    Суд отказался смягчить наказание устроившему стрельбу в пермском вузе
    Сеул ввел санкции против гражданина России за помощь Северной Корее
    Два российских фрегата заметили около Тайваня
    В России решили создать приложения для выявления обострения шизофрении
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.