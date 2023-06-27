Россиянка обвинила воспитательницу детсада в избиении сына и угрозах пистолетом

В Волгограде женщина обвинила воспитательницу детсада в избиении сына и угрозах пистолетом

Жительница Волгограда обвинила воспитательницу детского сада в избиении сына и угрозах пистолетом. Об этом она рассказала журналистам портала «V1.ru».

Женщина утверждает, что педагог побила ее ребенка за то, что он во время тихого часа попросился в туалет. По словам матери, она узнала о случившемся через несколько дней от родителей других воспитанников детсада. После этого россиянка решила расспросить самого мальчика.

«Я спросила своего сына, правда ли это и почему он мне не рассказал. В ответ услышала ужасные слова: "Мне воспитатель сказала, что если мама или папа узнают, она возьмет у мужа пистолет и меня застрелит"», — рассказала женщина. Она немедленно обратилась в полицию.

Через несколько дней воспитательница уволилась по собственному желанию. Мать мальчика считает увольнение по этому основанию несправедливым и утверждает, что жалобы на педагога поступали и раньше. «Именно поэтому я хочу, чтобы этот воспитатель никогда больше не работала с детьми и никогда никому не причинила вреда», — пояснила она.

Проверкой сообщения об издевательствах в детском саду займется Следственный комитет. Ходатайство о передаче материала в СК уже направлено в территориальные органы МВД России.

В апреле сотрудницу одного из детских домов в Свердловской области обвинили в избиении ребенка. По словам одного из местных жителей, женщина избила ребенка за непослушание.