Россиянам назвали повышающие риск диабета лекарства

Врачи Малышева и Гандельман назвали статины повышающими риск диабета препаратами

Терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, назвали препараты, которые повышают риск развития диабета. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врачи рассказали, что таким побочным эффектом обладают статины. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

«У людей, которые принимают статины, повышаются шансы развития сахарного диабета», — отметил Гандельман. Малышева объяснила, что уровень сахара контролирует гормон инсулин, стимулирующий выработку белков, которые доставляют глюкозу в клетки. «Статины снижают способность инсулина вырабатывать белки — переносчики глюкозы. Глюкоза в крови есть, она все выше и выше, а белков нет, поэтому сахар повышается», — добавила она.

Малышева настоятельно рекомендовала пациентам, которые принимают статины, регулярно измерять уровень сахара в крови. Гандельман также отметил, что риск развития диабета сильнее всего повышает розувастатин. При этом специалисты подчеркнули, что статины продлевают жизнь, несмотря на этот побочный эффект, даже у диабетиков. «Если будут побочные эффекты, мы будем бороться и знаем — как, но жизнь статины продлевают», — заключила Малышева.

Ранее Малышева, Гандельман, а также иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов перечислили худшие диеты мира. В частности, они предостерегли россиян от кетодиеты, так как она поднимает уровень холестерина и в результате может привести к атеросклерозу.