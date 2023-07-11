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08:59, 11 июля 2023Мир

В России назвали признаки отсутствия единства в НАТО

Посол России в Бельгии: переназначение Столтенберга — признак отсутствия единства в НАТО
СюжетРоссия и НАТО:
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Yves Herman / Reuters

Стремление НАТО продемонстрировать единство на саммите в Вильнюсе 11-12 июля не соответствует реальному положению дел, а переназначение генсека Йенса Столтенберга на свою должность — это признак отсутствия единства в альянсе, считает чрезвычайный и полномочный посол России в Бельгии Александр Токовинин. Цитату приводит РИА Новости.

По словам дипломата, разногласия порождает в том числе «стремление ряда наиболее оголтелых членов НАТО» «навязать экстремистскую антироссийскую повестку остальным членам» — «оголтелыми членами» альянса Токовинин назвал страны Прибалтики и Польши.

«Есть достаточно большое количество других вопросов, которые они стараются на публике заметать под ковер, но всем понятно, что чем дальше они будут следовать диктуемой из-за океана повестке дня, тем сильнее будет зазор между реальностью и продвижением иллюзорных целей», — добавил посол.

Ранее Токовинин также заявил о прерванном контакте между Россией и НАТО. По словам посла, Совет Россия-НАТО фактически перестал существовать, последнее заседание в таком формате состоялось в январе 2022 года.

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    Виктория Кондратьева
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