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07:32, 11 июля 2023Мир

Посол России заявил о прерванном контакте c НАТО

Посол России: контакты с НАТО не осуществляются, но канал связи остается открытым
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Thomas Trutschel / PHOTOTHEK / Global Look Press

Посол России в Бельгии Александр Токовинин заявил о прерванном контакте между Россией и НАТО. Его цитирует РИА Новости.

Комментируя предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе, российский дипломат отметил, что канал связи с альянсом на случай необходимости остается открытым. При этом в последнее время «в практическом плане такие контакты не осуществляются», подчеркнул Токовинин.

По словам посла, Совет Россия-НАТО фактически перестал существовать, последнее заседание в таком формате состоялось в январе 2022 года. Токовинин признал, что у Москвы нет в поддержании контактов с НАТО в нынешней ситуации.

Ранее сообщалось, что союзники по НАТО достигли соглашения по плану о защите от «нападений России». Договоренности знаменуют серьезный сдвиг в политике Североатлантического альянса, который реализует подобные планы впервые за более чем 30 лет с окончания холодной войны, пишет Reuters.

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    Марина Совина
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