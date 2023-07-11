Посол России заявил о прерванном контакте c НАТО

Посол России: контакты с НАТО не осуществляются, но канал связи остается открытым

Посол России в Бельгии Александр Токовинин заявил о прерванном контакте между Россией и НАТО. Его цитирует РИА Новости.

Комментируя предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе, российский дипломат отметил, что канал связи с альянсом на случай необходимости остается открытым. При этом в последнее время «в практическом плане такие контакты не осуществляются», подчеркнул Токовинин.

По словам посла, Совет Россия-НАТО фактически перестал существовать, последнее заседание в таком формате состоялось в январе 2022 года. Токовинин признал, что у Москвы нет в поддержании контактов с НАТО в нынешней ситуации.

Ранее сообщалось, что союзники по НАТО достигли соглашения по плану о защите от «нападений России». Договоренности знаменуют серьезный сдвиг в политике Североатлантического альянса, который реализует подобные планы впервые за более чем 30 лет с окончания холодной войны, пишет Reuters.