Страны НАТО согласовали план защиты от «нападений России»

Reuters: союзники по НАТО достигли соглашения по плану о защите от «нападений России»

Союзники по НАТО достигли соглашения по плану о защите от «нападений России». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По словам собеседников агентства, достигнутые договоренности знаменуют серьезный сдвиг в политике Североатлантического альянса, который реализует подобные планы впервые за более чем 30 лет с окончания холодной войны. Отмечается, что страны-члены НАТО готовы приступить к их реализации, несмотря на возражения Турции.

Ранее министр обороны Германии Анналена Бербок назвала Россию угрозой для Европы. Она также призвала европейцев создать специальную стратегию безопасности по противодействию российской угрозе.