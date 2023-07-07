The Guardian: министр иностранных дел Германии Бербок назвала Россию угрозой для Европы

Россия по-прежнему является угрозой безопасности и мира на европейском континенте. С таким заявлением выступила в своей статье для британского издания The Guardian министр обороны Германии Анналена Бербок.

«В обозримом будущем Россия под руководством президента Владимира Путина останется угрозой миру и безопасности на нашем континенте», — написала она.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства также призвала европейцев создать специальную стратегию безопасности по противодействию российской угрозе.

Ранее Бербок заявила, что поворот России на «360 градусов» сделает мир счастливым. По ее словам, Берлин повернулся на 360 градусов после того, как перестал поддерживать нейтралитет и начал поставлять оружие Киеву.