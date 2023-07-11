В России указали на незаинтересованость США в дипломатическом решении кризиса

Гаврилов: США наращивают поставки оружия Киеву, им не интересно дипломатическое решение

США не заинтересованы в дипломатическом решении украинского кризиса, об этом говорят планы Вашингтона по наращиванию поставок вооружения Киеву. Об этом заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Его цитирует РИА Новости.

Дипломат напомнил, что с начала специальной военной операции (СВО) на Украине Вашингтон вместе с союзниками обучил более 67 тысяч украинских военнослужащих. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) отрабатывают навыки владения более 20 системами по 40 разным программам, однако в зоне СВО сдаются в первом бою, подчеркнул Гаврилов.

По его словам, ВСУ несут большие потери среди живой силы. При этом США заявляют о дальнейшем наращивании поставок вооружений Украине, исходя из того, что конфликт затягивается на неопределенный срок, отметил Гаврилов.

«Таким образом, они (США — прим. "Ленты.ру") дают понять, что в дипломатическом решении не заинтересованы», — заключил он.

Ранее Гаврилов заявил, что отработка силами НАТО ударов по России переходит все границы. По его словам, США и их союзники должны четко понимать, что подобные действия способны углубить конфронтацию и привести к самым непредсказуемым последствиям.