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10:07, 11 июля 2023Мир

Гаврилов отреагировал на отработку НАТО ударов по России

Гаврилов заявил, что отработка силами НАТО ударов по России переходит все границы
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Отработка силами НАТО ударов по России неприемлема. Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отреагировал на соответствующие действия альянса, передает РИА Новости.

«Наши контакты здесь, в Вене, показывают, что НАТО вряд ли напрямую вовлечется в конфликт на Украине. Хотя и будет пытаться нас провоцировать и, что называется, проверять на прочность. Свежий пример — морские учения альянса "Балтопс-23" с участием 20 государств, которые проходили в Балтийском море в непосредственной близости от наших рубежей и имели своей учебной целью отработку ударов по территории России», — заявил дипломат.

По его словам, это уже переходит все границы. США и их союзники должны четко понимать, что подобные действия способны углубить конфронтацию и привести к самым непредсказуемым последствиям, объяснил Гаврилов.

Ранее он назвал первое заседание Совета Украина — НАТО во время саммита в Вильнюсе реверансом в сторону Киева. По его мнению, Киев может рассчитывать только на гарантии дальнейшей военной помощи и поставок боеприпасов.

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    Виктория Кондратьева
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