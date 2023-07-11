Гаврилов отреагировал на отработку НАТО ударов по России

Гаврилов заявил, что отработка силами НАТО ударов по России переходит все границы

Отработка силами НАТО ударов по России неприемлема. Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отреагировал на соответствующие действия альянса, передает РИА Новости.

«Наши контакты здесь, в Вене, показывают, что НАТО вряд ли напрямую вовлечется в конфликт на Украине. Хотя и будет пытаться нас провоцировать и, что называется, проверять на прочность. Свежий пример — морские учения альянса "Балтопс-23" с участием 20 государств, которые проходили в Балтийском море в непосредственной близости от наших рубежей и имели своей учебной целью отработку ударов по территории России», — заявил дипломат.

По его словам, это уже переходит все границы. США и их союзники должны четко понимать, что подобные действия способны углубить конфронтацию и привести к самым непредсказуемым последствиям, объяснил Гаврилов.

Ранее он назвал первое заседание Совета Украина — НАТО во время саммита в Вильнюсе реверансом в сторону Киева. По его мнению, Киев может рассчитывать только на гарантии дальнейшей военной помощи и поставок боеприпасов.