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08:51, 11 июля 2023Мир

Дипломат рассказал о «реверансе» в сторону Киева на саммите НАТО

Гаврилов назвал гарантии военной помощи максимумом, что получит Зеленский от саммита НАТО

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов назвал первое заседание Совета Украина-НАТО во время саммита в Вильнюсе реверансом в сторону Киева. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, максимум, на что может рассчитывать президент Украины Владимир Зеленский — это гарантии дальнейшей военной помощи и поставок боеприпасов.

«Разумеется, это для киевского режима неадекватная замена тому, чего он требует. На Украине для западников на кон поставлено многое», — пояснил Гаврилов.

Дипломат напомнил, что Великобритания и США дали четко понять, что для ускоренного вступления в НАТО Украине требуется выполнить необходимые условия.

Ранее Гаврилов рассказал, что НАТО и США сейчас проигрывают на Украине. Он отметил, что украинская армия «за месяц не смогла добиться успеха ни на одном из направлений и не прервала даже первую линию обороны, выстроенную российскими войсками».

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    Марина Совина
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