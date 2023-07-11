В России заявили о проигрыше США и НАТО на Украине
НАТО и США сейчас проигрывают на Украине. Об этом РИА Новости заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«И США, и НАТО понимают, что время работает не на них. Они проигрывают на Украине», — подчеркнул он.
Гаврилов также отметил, что украинская армия «за месяц не смогла добиться успеха ни на одном из направлений и не прервала даже первую линию обороны, выстроенную российскими войсками».
Ранее профессор внешней политики США в Уорикском университете Тревор МакКрискен заявил, что одним из возможных условий для прекращения конфликта на Украине может стать отказ от членства Киева в НАТО.
По его мнению, страна может так и не стать членом Североатлантического альянса, если окончание конфликта сведется к переговорам между Москвой и Киевом.
В свою очередь, издание Financial Times написало, что в Киеве реалистично настроены по отношению к предстоящему саммиту НАТО и признали нереалистичность надежд на предоставление членства в альянсе.