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05:09, 11 июля 2023Мир

В России заявили о проигрыше США и НАТО на Украине

Представитель России в Вене рассказал о проигрыше США и НАТО на Украине

Фото: Petrov Sergey / news.ru via globallookpress.com

НАТО и США сейчас проигрывают на Украине. Об этом РИА Новости заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«И США, и НАТО понимают, что время работает не на них. Они проигрывают на Украине», — подчеркнул он.

Гаврилов также отметил, что украинская армия «за месяц не смогла добиться успеха ни на одном из направлений и не прервала даже первую линию обороны, выстроенную российскими войсками».

Ранее профессор внешней политики США в Уорикском университете Тревор МакКрискен заявил, что одним из возможных условий для прекращения конфликта на Украине может стать отказ от членства Киева в НАТО.

По его мнению, страна может так и не стать членом Североатлантического альянса, если окончание конфликта сведется к переговорам между Москвой и Киевом.

В свою очередь, издание Financial Times написало, что в Киеве реалистично настроены по отношению к предстоящему саммиту НАТО и признали нереалистичность надежд на предоставление членства в альянсе.

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    Марина Совина
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