В Киеве признали нереалистичность надежд на вступление в НАТО

FT: в министерстве обороны Украины не ожидают предоставления членства в НАТО на саммите

В Киеве реалистично настроены по отношению к предстоящему саммиту НАТО и признали нереалистичность надежд на предоставление членства в альянсе. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источник в министерстве обороны Украины.

Он признал, что сейчас членство Украины в альянсе не обсуждается и уже слишком поздно менять повестку дня для саммита НАТО, который пройдет 11-12 июня в Вильнюсе. Он упомянул, что Турция и Венгрия выступают против того, чтобы Швеция вступила в альянс. По Украине «ничего добиться не удастся».

В статье сказано, что США и Германия против вступления Украины в НАТО, так как понимают нереалистичность предоставления ей гарантий безопасности. В связи с этим Киеву не стоит ожидать скорого вступления в альянс. Сейчас страны-члены НАТО пытаются найти некий компромиссный вариант.

Ранее стало известно, что Киеву могут предоставить статус равного партнера в рамках Совета Украина-НАТО. Украинская сторона будет иметь право созывать заседания Совета, организовывать рабочие комитеты, а также принимать обязательные для других стран решения.