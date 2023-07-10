Киеву предоставят статус равного партнера в рамках Совета Украина-НАТО
WSJ: Киеву предоставят статус равного партнера в рамках Совета Украина-НАТО
Киеву предоставят статус равного партнера в рамках Совета Украина-НАТО, о создании которого будет объявлено на саммите в Вильнюсе. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Отмечается, что украинская сторона будет иметь право созывать заседания Совета, организовывать рабочие комитеты, а также принимать обязательные для других стран решения.
«Мы собираемся явиться в Вильнюс с пакетом мер. В него войдут не только заявления, но и практическая и политическая поддержка», — заявила постпреда США при НАТО Джулианн Смит, отметив, что президент Украины Владимир Зеленский не будет разочарован результатами саммита в Вильнюсе.