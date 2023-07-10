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10:16, 10 июля 2023Мир

Киеву предоставят статус равного партнера в рамках Совета Украина-НАТО

WSJ: Киеву предоставят статус равного партнера в рамках Совета Украина-НАТО

Фото: Alina Yarysh / Reuters

Киеву предоставят статус равного партнера в рамках Совета Украина-НАТО, о создании которого будет объявлено на саммите в Вильнюсе. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что украинская сторона будет иметь право созывать заседания Совета, организовывать рабочие комитеты, а также принимать обязательные для других стран решения.

«Мы собираемся явиться в Вильнюс с пакетом мер. В него войдут не только заявления, но и практическая и политическая поддержка», — заявила постпреда США при НАТО Джулианн Смит, отметив, что президент Украины Владимир Зеленский не будет разочарован результатами саммита в Вильнюсе.

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    Виктория Кондратьева
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