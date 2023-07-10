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16:16, 10 июля 2023Мир

В США назвали цену завершения конфликта на Украине

Time: одним из условий прекращения конфликта может стать отказ от членства Украины в НАТО

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Одним из возможных условий для прекращения конфликта на Украине может стать отказ от членства Киева в НАТО. Цену завершения конфликта назвал профессор внешней политики США в Уорикском университете Тревор МакКрискен в интервью журналу Time.

По его мнению, Украина может так и не стать членом Североатлантического альянса, если окончание конфликта сведется к переговорам между Москвой и Киевом. «Одним из условий прекращения войны может быть то, что Украина не станет членом НАТО. Это может быть условием, которое Россия выдвинет перед тем, как согласится положить конец конфликту», — отметил МакКрискен.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что обновление ранее согласованных формулировок по вопросам членства в НАТО и сотрудничества Украины с альянсом станет самой сложной задачей на саммите в Вильнюсе. Отмечается, что США и Германия выступают против любых формулировок, подразумевающих немедленные обязательства по коллективной безопасности.

При этом немецкое издание Bild со ссылкой на высокопоставленного чиновника заявило, что Германия и США блокируют официальную заявку Украины на вступление в НАТО и оказывают давление на других членов альянса, чтобы те присоединились к их позиции.

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    Семен Александров
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