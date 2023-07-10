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09:32, 10 июля 2023Мир

В НАТО найдут способы отсрочить повышение статуса Украины в альянсе

FT: поиск новых формулировок по членству Украины станет самой сложной задачей для НАТО

Фото: Olivier Matthys / AP

Обновление ранее согласованных формулировок по вопросам членства в НАТО и сотрудничества Украины с альянсом станет самой сложной задачей для членов западного оборонного блока, которую необходимо решить в ходе саммита в Вильнюсе, запланированного на 11-12 июля. О разладе членов НАТО по вопросу новых обещаний для Киева со ссылкой на дипломатические источники сообщает Financial Times (FT).

«Конечно, украинцы хотят хоть где-то увидеть слово "приглашение" [в совместном коммюнике НАТО]. Но [найденное членами блока решение] не будет безоговорочным; вместо этого [участники блока] найдут такие формулировки, которые не позволят им быть автоматическим [и немедленным подтверждением членства Киева]», — предположил один из участников переговоров с Киевом.

Отмечается, что США и ФРГ выступают против любых формулировок, подразумевающих немедленные обязательства по коллективной безопасности, и хотят убедиться, что Украина войдет в состав альянса «лишь после проведения необходимых реформ» по борьбе с коррупцией и неэффективностью административного аппарата, в то время как другие страны нацелены на поиск иных компромиссов.

«Обновление формулировок по Украине является самой сложной задачей НАТО на этой неделе. Хотя ни один член альянса не верит, что Киев может присоединиться к нему во время боевых действий, дискуссии о том, повышать ли статус [Киева] и как это согласовать, ведутся интенсивно и эмоционально», — говорится в публикации.

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Ранее бывший командующий силами армии США в Европе генерал Бен Ходжес предрек отказ Украине в гарантиях безопасности от НАТО. По мнению генерала, Киеву нужен «конкретный, четкий путь» к членству в альянсе, тогда как Вашингтон «предпримет шаги, чтобы избежать этого». «Я не знаю, почему, но они, кажется, не хотят предпринимать никаких действий, направленных на то, чтобы определить этот четкий путь для вступления Украины в НАТО», — добавил он.

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    Дмитрий Сотак
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