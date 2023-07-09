Американский генерал предрек отказ Украине в гарантиях безопасности от НАТО

Генерал Ходжес заявил, что Украина не получит гарантий безопасности на саммите НАТО

Бывший командующий армии США в Европе генерал Бен Ходжес предрек отказ Украине в гарантиях безопасности от НАТО в беседе с польским порталом Interia.

По мнению генерала, Киеву нужен «конкретный, четкий путь» к членству в альянсе, тогда как Вашингтон «предпримет шаги, чтобы избежать этого». «Я не знаю почему, но они, кажется, не хотят предпринимать никаких действий, направленных на то, чтобы определить этот четкий путь для вступления Украины в НАТО», — добавил он.

Военный предположил, что западные страны «попытаются смягчить разочарование Украины», предложив ей пакет вооружений, который включает в себя в том числе кассетные боеприпасы двойного назначения. Кроме того, Запад может сделать предложения в области помощи, обучения, военных учений. «Наконец, говорят и о "гарантиях безопасности", но никаких других гарантий безопасности для Украины, кроме членства в НАТО, нет», — констатировал Ходжес.

Ранее Бен Ходжес призвал общественность и западных лидеров к терпению, подчеркнув, что украинское контрнаступление продолжается.