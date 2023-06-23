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14:13, 23 июня 2023Мир

В США сообщения о провале контрнаступления ВСУ назвали бредом

Генерал США Ходжес: заявления о провале контрнаступления ВСУ не соответствуют реальности

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Бывший главнокомандующий армии США в Европе генерал Бен Ходжес призвал общественность и западных лидеров к терпению, подчеркнув, что украинское контрнаступление продолжается. Сообщения о том, что операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалились, он назвал бредом. Цитату приводит Newsweek.

«Я не хотел бы говорить слишком конкретно о том, что происходит сейчас», — заявил Ходжес, отвечая на вопрос о контрнаступлении ВСУ.

Генерал также убежден, что ВСУ намерены осуществить захват Крыма. По его словам, возвращение полуострова является одной из главных задач Киева. Таким образом он «вытеснит российский флот из центральной и западной части Черного моря».

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    Виктория Кондратьева
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