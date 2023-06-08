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21:44, 8 июня 2023Мир

В США заявили о готовности ВСУ убить или пленить россиян для захвата Крыма

Экс-генерал США Ходжес заявил о готовности ВСУ убить или пленить россиян для захвата Крыма
Бен Ходжес

Бен Ходжес. Фото: Agencja Gazeta / Reuters

Бывший главнокомандующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены осуществить захват Крыма. Об этом он написал в статье для британской газеты Telegraph.

Ходжес заявил о готовности ВСУ убить или пленить россиян для захвата Крыма. По его словам, возвращение полуострова является задачей Киева.

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«Стратегическая цель украинцев — вернуть Крым, и если они смогут сделать это путем вывода россиян без единого выстрела, тем лучше. Но, если им придется убить или взять в плен каждого россиянина на полуострове, они это сделают», — допустил экс-генерал США.

Военный добавил, что захват Крыма обладает решающим значением для Украины, поскольку таким способом она якобы «вытеснит российский флот из центральной и западной части Черного моря, открывая доступ из Одессы к мировым торговым путям по океанам».

Ранее власти США назвали главную цель контрнаступления Украины. Им является крымское направление, написала газета The Washington Post.

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    Марина Совина
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