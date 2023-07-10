Стало известно о блокировке Германией и США заявки Украины в НАТО

Bild: Германия и США блокируют официальную заявку Украины на вступление в НАТО

Германия и США блокируют официальную заявку Украины на вступление в НАТО. Об этом сообщает Bild со ссылкой дипломатические источники.

«Я могу подтвердить, что США и Германия блокируют официальную заявку Украины на членство в НАТО», — сказал высокопоставленный чиновник. По данным газеты, президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля хотел просить принять Киев в альянс.

Источник Bild отметил, что этому хотят воспрепятствовать некоторые страны НАТО, в первую очередь Германия и США, они сближаются в этом вопросе. Отмечается, что Берлин и Вашингтон оказывают давление на других членов альянса, чтобы те присоединились к их позиции.

Ранее газета Financial Times сообщила, что самой сложной задачей на саммите для членов блока станет обновление ранее согласованных формулировок по вопросам членства в НАТО и сотрудничества с Украиной. Уточняется, что США и Германия выступают против любых формулировок, подразумевающих немедленные обязательства по коллективной безопасности.