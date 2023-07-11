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16:40, 11 июля 2023Силовые структуры

Россиянин стал фигурантом дела из-за дискредитации Вооруженных сил России в сети

В Красноярском крае 28-летний мужчина стал фигурантом дела о дискредитации ВС России

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Красноярском крае в отношении 28-летнего жителя Березовского района возбудили уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, 24 января этого года мужчина разместил в одном из мессенджеров комментарий, оскорбляющий российских военных. При этом за полгода до этого фигурант уже был привлечен к административной ответственности за дискредитацию армии.

Преступление выявили сотрудники полиции. Сейчас сотрудники СКР проводят следственные действия и выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что двух россиян оштрафовали за скандирование украинских лозунгов на концерте Дианы Арбениной.

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    Владимир Шарапов
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