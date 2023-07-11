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04:09, 11 июля 2023Ценности

Популярная рэперша Doja Cat показала фигуру в бикини

Популярная рэперша Doja Cat показала фигуру в купальнике в цветах флага США

Фото: @dojacat

Популярная американская рэперша Амала Ратна Зандиле Дламини, более известная как Doja Cat, показала фигуру в купальнике. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость опубликовала серию снимков, на которых она позирует в бикини в цветах флага США и расстегнутых коротких джинсовых шортах. На одном из фото певица сидит в шезлонге, держа в руках мороженое. Ее волосы распущены, а на лицо нанесен нюдовый макияж. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками.

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Известно, что исполнительница поделилась бэкстейджем фотосессии, автором которой выступил Джейкоб Уэбстер.

В мае Doja Cat нарушила важный запрет на ежегодном балу Met Gala и попала на видео. Предположительно, 27-летнюю звезду сняли на красной дорожке, в то время как она ожидала своей очереди давать интервью. Певица стояла позади южнокорейской участницы группы Blackpink и курила электронную сигарету, выпуская дым изо рта.

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    Карина Черных
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