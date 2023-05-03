Популярная рэперша нарушила важный запрет на Met Gala и попала на видео

Рэперша Doja Cat нарушила запрет на курение на балу Met Gala и попала на видео

Популярная американская рэперша Doja Cat (настоящее имя Амала Ратна Зандиле Дламини) нарушила важный запрет на ежегодном балу Met Gala и попала на видео. Соответствующий материал приводит AceShowbiz.

Предположительно, 27-летнюю звезду засняли на красной дорожке, в то время как она ожидала своей очереди давать интервью. Так, певица стояла позади южнокорейской участницы группы Blackpink и курила электронную сигарету, выпуская дым изо рта.

Ролик стал вирусным в Twitter, где им поделилась пользовательница с никнеймом @belairbbe. При этом зрители решили, что исполнительницу в дальнейшем могут больше не пустить на данное мероприятие. Известно, что в 2017 году члены совета директоров Метрополитен-музея, где проводится бал, и его спонсоры оказались возмущены тем, что знаменитости курят и делают селфи в туалете во время Met Gala.

«Это неуважение к коллекции произведений искусства, которая должна содержаться в условиях, абсолютно свободных от табачного дыма. Я бы искренне хотел, чтобы эти люди были оштрафованы», — заявил один из них в интервью изданию Page Six.

Впоследствии председатель подразделения музея — Института костюма — Анна Винтур объявила запрет на курение в стенах учреждения, о котором затем было сообщено в пригласительных. На мероприятии в 2018 году за соблюдением данного правила следили охранники и, по словам источников, несколько детективов под прикрытием.

В апреле Doja Cat пришла на гала-концерт Time 100 в честь сотни самых влиятельных людей 2023 года в откровенном наряде. Популярная 27-летняя исполнительница появилась на публике в прозрачном черно-сиреневом платье с оборками длины макси бренда Valentino. При этом она не надела бюстгальтер, поэтому ее обнаженный бюст просвечивался сквозь ткань.