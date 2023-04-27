Популярная рэперша появилась на публике в прозрачном платье без бюстгальтера

Рэперша Doja Cat пришла на гала-концерт Time 100 в прозрачном платье без бюстгальтера

Рэперша Doja Cat (настоящее имя Амала Ратна Зандиле Дламини) пришла на гала-концерт Time 100 в честь сотни самых влиятельных людей 2023 года в откровенном наряде. Соответствующий материал опубликовало издание Daily Mail.

Популярная 27-летняя исполнительница появилась на публике в прозрачном черно-сиреневом платье с оборками длины макси бренда Valentino. При этом она не надела бюстгальтер, поэтому ее обнаженный бюст просвечивался сквозь ткань. Свой образ звезда дополнила черными босоножками на платформе и высоких каблуках, темно-красными оперными перчатками и бриллиантовыми украшениями французской ювелирной марки Messika. В то же время она сделала объемные черные стрелки, нарастила ресницы и подвела губы вишневым карандашом.

Известно, что в данный момент девушка носит короткую стрижку. «Я только что поняла, что волосы не для меня, если только это не парик. Когда я побрила голову, это дало мне такое ощущение себя, которое отличалось от любого другого момента в моей жизни. Я почувствовала себя на 10-15 лет моложе. (...) Как будто я сорвала с себя скорлупу. Я стала намного счастливее», — высказалась ранее на данную тему в интервью журналу Time рэперша.

В марте американская певица Делила Хэмлин появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. 24-летняя исполнительница вышла на ковровую дорожку музыкальной премии iHeartRadio в облегающем платье длины макси бордового цвета, прозрачная ткань которого демонстрировала ее грудь. При этом на размещенных кадрах видно, что знаменитость отказалась от нижнего белья.