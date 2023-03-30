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08:00, 30 марта 2023Ценности

Певица появилась на премии в прозрачном платье без нижнего белья

Певица Делила Хэмлин появилась на премии iHeartRadio в прозрачном платье без нижнего белья

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Американская певица и телезвезда Делила Хэмлин появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Page Six.

24-летняя исполнительница вышла на ковровую дорожку музыкальной премии iHeartRadio в облегающем платье длины макси бордового цвета, прозрачная ткань которого демонстрировала ее грудь. При этом на размещенных кадрах видно, что знаменитость отказалась от нижнего белья, а в качестве обуви она выбрала остроносые босоножки на высоком каблуке.

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Визажисты нанесли на лицо звезды реалити-шоу макияж в ярких оттенках, а также сделали ей прическу с эффектом мокрых волос. Из аксессуаров на Хэмлин были массивные золотые серьги, множество браслетов и колец.

Ранее в марте Хайди Клум показала фото в прозрачном платье без нижнего белья. 49-летняя манекенщица показала кадр, на котором предстала в прозрачном белом платье длины макси. Знаменитость позировала, наклонившись над деревянным тазом с водой и отжимая руками влажные волосы.

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Майя Пономаренко
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