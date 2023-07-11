Назван российский регион с самыми дорогими загородными домами

«Авито Недвижимость»: самые дорогие загородные дома продаются в Московской области

Самые дорогие загородные дома в России продаются в Московской области. Регион с наименее доступными загородными объектами «Ленте.ру» назвали эксперты «Авито Недвижимости».

По итогам второго квартала 2023 года средняя стоимость загородной недвижимости в Московской области составила 7,5 миллиона рублей. В пятерку лидеров по ценам на такие объекты также вошли Калининградская область (6,5 миллиона рублей), Дагестан (6,3 миллиона рублей), Крым (шесть миллионов рублей) и Ленинградская область (5,7 миллиона рублей).

Заметнее всего за квартал загородные объекты подешевели в Волгоградской области — снижение составило 48 процентов. На втором место оказалась Саратовская область (минус 25 процентов), а на третьем — Волгоградская область (минус 23 процента). Снижение цен в этих регионах связано с корректировкой структуры предложения недвижимости в пользу более дешевых дач. Удешевление недвижимости зафиксировано в 25 из 33 регионов, попавших в исследование.

По словам экспертов, рынок загородной недвижимости в России вырос по всем ключевым показателям. За год предложение на платформе увеличилось на шесть процентов, спрос — на два процента, а средняя цена на объект — на 27 процентов. «Рынок преодолел минимум, который случился на фоне неопределенности второго квартала прошлого года. Тогда люди откладывали приобретение загородной недвижимости до лучших времен в силу того, что это не основное место жительства», — пояснил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на содержании загородных домов. Эксперты по недвижимости посоветовали внимательно подойти к выбору недвижимости и места, где оно будет находиться, чтобы избежать дополнительных затрат.