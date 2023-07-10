Россиян научили экономить на содержании загородных домов

«Российская газета»: газовое отопление в загородных домах поможет сэкономить

Содержание загородных домов существенно отличается от затрат на городские квартиры. Экономить на частной недвижимости россиян научили эксперты «Российской газеты».

По словам директора недвижимости Penny Lane Realty Сергея Колосницына, расходы на электроэнергию, газ, водоснабжение и канализацию для загородных домов выше, чем в случае с квартирой. Член Ассоциации AREA Юлия Белукова добавила, что на размер коммунальных платежей влияют размер дома и число проживающих в нем человек.

Эксперты отмечают, что об экономии стоит подумать еще до приобретения недвижимости. Избежать переплат поможет ответственный подход к выбору площади дома, так как большое жилье потребует больших затрат. Дополнительные удобства, такие как бассейн или сауна, тоже могут обойтись слишком дорого. Также имеет значение место, где находится жилье. Охраняемый коттеджный поселок потребует ежемесячной платы за обслуживание, в то время как владельцы домов в деревнях или поселках не платят дополнительно.

Дома с газовым отоплением обойдутся дороже, чем дома на электричестве, однако при их покупке расходы на отопление и коммунальные платежи значительно сократятся. «В загородном доме пол с подогревом желательно делать водяной. Он тоже работает за счет газа, поэтому получается дешевле. Если у вас пол электрический, как это часто делают в квартирах, будет очень большой расход электроэнергии, так как площадь теплого пола в домах обычно довольно большая», — рассказала Белукова.

Нежелательный элемент для тех, кто хочет сэкономить, — панорамные окна, которые имеют большие энергопотери. Помимо ежемесячных трат стоит помнить о расходах, которые требуются раз в несколько лет. К ним относится и ремонт фасада. Лучше всего отделать фасад клинкерным кирпичом или клинкерной плиткой — эти материалы надежнее штукатурки, а потому не требуют постоянного ремонта.

Ранее эксперты «Авито Недвижимости» назвали стоимость самого дорогого загородного дома в России. Такой объект находится на Рублевке, его можно приобрести за 2,9 миллиарда рублей.