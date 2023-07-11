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13:51, 11 июля 2023Интернет и СМИ

Discord оштрафовали в России за порнографию

Суд в Москве оштрафовал Discord на 6 миллионов рублей за неудаление порнографии

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Популярный сервис для общения Discord оштрафовали в России на 6 миллионов рублей. Как сообщает РИА Новости, причиной послужило неудаление порнографических изображений с несовершеннолетними.

Суд в Москве признал компанию виновной в нарушении по части 4 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (неудаление владельцем сайта информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, способами изготовления наркотиков и так далее).

Как уточняет «Интерфакс», речь идет об 11 материалах с противоправными кадрами с детьми. Представитель Discord заверил, что компания принимает все меры для удаления такого контента, однако в данном случае сервис не успел сделать этого за 24 часа.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор пригрозил блокировкой американскому фотохостингу Shutterfly из-за материалов с детской порнографией. Ведомство внесло в реестр запрещенной информации 37 страниц с фотохостинга, содержащих противоправные изображения детей.

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    Маргарита Щигарева
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